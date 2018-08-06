Ещё
Московские школьники помогли команде России победить на Международной географической олимпиаде в Канаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московские школьники помогли команде России победить на Международной географической олимпиаде в Канаде 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Московский школьник Ален Коспанов завоевал золотую медаль на Международной географической олимпиаде и тем самым помог российской команде под руководством ученых из МГУ им. М. Ломоносова занять итоговое первое место. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РФ.
«6 августа в Квебеке (Канада) завершилась XV Международная географическая олимпиада (International Geography Olympia — IGeo). Российская команда в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В 2018 г. сборная России улучшила свой результат: на прошлогодней географической олимпиаде ребята завоевали три серебряные и одну бронзовую медали. Лучшим среди россиян на IGeo-2018 стал А. Коспанов из Москвы: на торжественной церемонии награждения ему будет вручена золотая медаль», — говорится в сообщении.
Отмечается, что серебряная медаль также на счету представительницы столицы — Ольги Богдановой. Бронзовые награды завоевали Вячеслав Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из Пермского края.
Агентство «Москва»: последние новости
Олимпийский чемпион по хоккею В.Тюменев скончался на 62-м году жизни Полиция возбудила административные дела в отношении выбежавших на поле «Лужников» во время финала ЧМ-2018 «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в 16 туре Премьер-лиги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский призер Олимпиады решила сменить страну103
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России193
Стал известен диагноз лучшего бомбардира ЧР
Итоги пятого дня ЧЕ по летним видам спорта
Попавшийся на кокаине футболист вернется в Россию8
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
00:09
Игрок в гольф едва не убил себя мячом
Летние виды спорта
00:38
Россия уничтожает всех на ЧЕ-2018
Летние виды спорта Статьи
02:33
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду
Футбол Статьи
05:48
Сговорились: ФИФА раскрыл тайну выбора хозяйки ЧМ
Футбол Статьи
01:06
Нападающий сборной России Артём Дзюба — в Яндекс. Навигаторе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение