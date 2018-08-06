Московские школьники помогли команде России победить на Международной географической олимпиаде в Канаде

Московский школьник Ален Коспанов завоевал золотую медаль на Международной географической олимпиаде и тем самым помог российской команде под руководством ученых из МГУ им. М. Ломоносова занять итоговое первое место. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РФ.

«6 августа в Квебеке (Канада) завершилась XV Международная географическая олимпиада (International Geography Olympia — IGeo). Российская команда в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В 2018 г. сборная России улучшила свой результат: на прошлогодней географической олимпиаде ребята завоевали три серебряные и одну бронзовую медали. Лучшим среди россиян на IGeo-2018 стал А. Коспанов из Москвы: на торжественной церемонии награждения ему будет вручена золотая медаль», — говорится в сообщении.