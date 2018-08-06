Школьники Москвы помогли россиянам завоевать золото на канадской олимпиаде

Интеллектуальный конкурс на знание географии завершился 6 августа.

Алан Коспанов, школьник из Москвы, завоевал на Международной географической олимпиаде золотую медаль, внеся таким образом вклад в достижения российской команды под руководством ученых МГУ , которая заняла первое место в финале.

6 августа в канадском городе Квебек подошла к концу 15-ая Международная олимпиада по географии IGeo. Команда нашей страны, состоящая из четырех человек, завоевала несколько медалей: золотую, серебряную и две бронзовые. В этом году ребята показали улучшения: в 2017-ом команда увезла домой три серебряные и одну бронзовую медали. Лучшим из россиян на IGeo в этом году оказался москвич по фамилии Коспанов — ему вручат золотую медаль на торжественной церемонии награждения.