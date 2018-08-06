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Школьники Москвы помогли россиянам завоевать золото на канадской олимпиаде
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Школьники Москвы помогли россиянам завоевать золото на канадской олимпиаде 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Интеллектуальный конкурс на знание географии завершился 6 августа.
Алан Коспанов, школьник из Москвы, завоевал на Международной географической олимпиаде золотую медаль, внеся таким образом вклад в достижения российской команды под руководством ученых МГУ, которая заняла первое место в финале.
6 августа в канадском городе Квебек подошла к концу 15-ая Международная олимпиада по географии IGeo. Команда нашей страны, состоящая из четырех человек, завоевала несколько медалей: золотую, серебряную и две бронзовые. В этом году ребята показали улучшения: в 2017-ом команда увезла домой три серебряные и одну бронзовую медали. Лучшим из россиян на IGeo в этом году оказался москвич по фамилии Коспанов — ему вручат золотую медаль на торжественной церемонии награждения.
На счету его соотечественницы — Ольги Богдановой — еще одна серебряная медаль олимпиады. Бронза досталась Вячеславу Боголюбскому (Челябинская область) и Михаилу Селюгину (Пермский край). Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
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