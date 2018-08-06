Российские школьники завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде

МОСКВА, 6 августа. / ТАСС /. Команда школьников из России в составе четырех человек на XV Международной географической олимпиаде (International Geography Olympia, IGeo) в Квебеке завоевала четыре медали, в том числе одну золотую и одну серебряную. Олимпиада завершилась 6 августа, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства просвещения РФ.

"Российская команда в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали", — говорится в сообщении.

Лучшим среди россиян на IGeo-2018 стал Ален Коспанов из Москвы, на торжественной церемонии награждения ему будет вручена золотая медаль. Ольга Богданова из Москвы завоевала серебряную, а Вячеслав Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из Пермского края — бронзовые награды.

С победой российскую команду поздравила глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева . «От всей души поздравляю ребят-географов с достойным результатом. Сегодня география остается важной и востребованной наукой, особенно для России — самого большого государства в мире. Но за будущее географии в нашей стране можно не переживать: ребята доказали это своим усердием и заинтересованностью в предмете», — отметила министр.

Международная географическая олимпиада — ежегодное соревнование, в ходе которого команды школьников со всего мира проверяют свои знания и навыки в области географии. Участникам предстоит показать свои знания в трех турах: письменный тест, полевое наблюдение и мультимедийный тест. Все задания представлены на английском языке.

В 2018 году сборная России улучшила свой результат: на прошлогодней географической олимпиаде ребята завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.