В Энгельсе прошли всероссийские соревнования по гребле

Вчера, 7 августа, на озере Сазанка прошёл один из этапов соревнования первенства России по гребле среди юниоров до 17 лет.

Спортивное событие такого масштаба проходит на территории озера впервые — на старт выйдут 716 спортсменов из 33 регионов Российской Федерации. Соревнования пройдут в одиночках, двойках и четвёрках на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров.

Своим комментариями поделился один из организаторов соревнований, депутат городской думы, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Сергей Улегин: «Подобные внутренние соревнования имеют огромную важность, ведь это как раз то поколение, которое будет выступать на олимпийских играх в 2024 и 2028 году. От лица организаторов могу заверить, что мы сделали максимум, чтобы нашим гостям обеспечить комфортные условия, ведь прибыли не только спортсмены но и их родители и тренеры».

Соревнования будут проходить вплоть до 11 августа. Победители получат возможность попасть в олимпийский резерв и пополнить сборную России.