Подмосковные спортсмены завоевали более 1,6 тыс. медалей в 2018 году

На чемпионатах мира, Европы и России и других первенствах спортсмены из Подмосковья выиграли свыше 1,6 тысячи медалей с начала года, сообщается на официальном портале правительства Московской области

«В 2018 году спортсменами Московской области завоевано 1606 медалей (1194 — на всероссийских и 412 — на международных соревнованиях)», — сказал представитель пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Он добавил, что спортсмены завоевали медали на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и чемпионатах России.

«Олимпийские зимние игры — четыре медали (завоевано — ред.), Паралимпийские зимние игры — две медали, чемпионат мира — 13 медалей, чемпионат Европы — 34 медали, первенство мира — 30 медалей, первенство Европы — 49, другие международные соревнования — 280, чемпионат России — 303, первенство России — 300, спартакиада молодежи России — 59, другие всероссийские соревнования — 532», — отметил представитель пресс-службы.

На чемпионате России по легкой атлетике в Казани сборная Московской области завоевала восемь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей в 18 видах спортивной программы и заняла второе место в командном зачете.