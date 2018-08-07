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ЧЕ по велоспорту на треке-2018. Сборная России стала 4-й в медальном зачёте
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ЧЕ по велоспорту на треке-2018. Сборная России стала 4-й в медальном зачёте 

Чемпионат.com 7 августа 2018
Фото: Парламентская газета
В Глазго завершился чемпионат Европы по велоспорту на треке. Сборная России заняла четвёртое место в неофициальном общекомандном медальном зачёте. Россияне завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, уступив командам Нидерландов, Великобритании и Германии.
Золото России принесла Дарья Шмелёва, победившая в личном спринте, гите на 500 метров и командном спринте вместе с Анастасией Войновой. Также в активе Дарьи бронза в кейрине. Серебряные медали завоевали Войнова в личном спринте и Гульназ Бадыкова вместе Дианой Климовой в мэдисоне, а бронзу помимо Шмелёвой заработали Евгения Аугустинас в гонке на выбывание и Бадыкова в гонке по очкам.
Велоспорт на треке. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания Общекомандный медальный зачёт. Итоговое положение
1. Нидерланды — 8 (5 золотых, 3 бронзовых награды). 2. Великобритания — 10 (4, 3, 3). 3. Германия — 11 (3, 4, 4). 4. Россия — 8 (3, 2, 3).
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