Школьники из Москвы взяли девять медалей на международных олимпиадах

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости . Девять из 14 золотых медалей завоевали московские школьники в составе сборной России на международных олимпиадах по пяти предметам в текущем году, сообщили в пресс-службе департамента образования столицы. "Подведены итоги пяти международных олимпиад: по математике, биологии, физике, химии и географии. Московские школьники в составе сборной России завоевали девять из 14 золотых медалей", — говорится в материалах пресс-службы. Олимпиады проходили в Румынии, Иране, Чехии, Словакии, Португалии и Канаде.