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Школьники из Москвы взяли девять медалей на международных олимпиадах
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Школьники из Москвы взяли девять медалей на международных олимпиадах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Девять из 14 золотых медалей завоевали московские школьники в составе сборной России на международных олимпиадах по пяти предметам в текущем году, сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.
"Подведены итоги пяти международных олимпиад: по математике, биологии, физике, химии и географии. Московские школьники в составе сборной России завоевали девять из 14 золотых медалей", — говорится в материалах пресс-службы.
Олимпиады проходили в Румынии, Иране, Чехии, Словакии, Португалии и Канаде.
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