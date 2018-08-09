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Бах недоволен запретом США на ввоз спортивного оборудования в КНДР
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Бах недоволен запретом США на ввоз спортивного оборудования в КНДР 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах недоволен тем, что США заблокировали запрос МОК в комитет Совета Безопасности ООН на исключение спортивного оборудования из списка товаров, запрещенных для ввоза в КНДР.
По словам Баха, МОК будет продолжать содействовать миру на Корейском полуострове через спорт. Напомним, глава МОК хочет, чтобы КНДР приняла участие в летней Олимпиаде 2020 года
— Решение США мешает МОК выполнить свою миссию по привлечению спортсменов со всего мира, чтобы способствовать взаимопониманию и дружбе независимо от политического фона или любых других различий, — цитирует Баха AP.
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