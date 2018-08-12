Ещё
Масса хочет сделать картинг частью Олимпиады
Далее:
Читайте также:
Ещё

Масса хочет сделать картинг частью Олимпиады 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Экс-пилот Формулы-1, ныне работающий в комиссии Международной автофедерации (ФИА) по картингу, бразилец Фелипе Масса заявил, что намерен сделать картинговые соревнования частью летних Олимпийский игр.
«В октябре в Аргентине пройдут летние юношеские Олимпийские игры, на которых мы намерены представить электрический картинг. После демонстрации этих машин в Буэнос-Айресе мы хотим увидеть соревнования по картингу в программе летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже — такова наша цель», — заявил Масса в эфире Conversa com Bial.
Напомним, что за всю историю Олимпийских игр в ней никогда не разыгрывались медали в автоспортивных дисциплинах и технических видах спорта, использующих собственные источники энергии, в принципе.
Чемпионат.com: последние новости
Тимошинина и Шлейхер выиграли ЧЕ-2018 в синхронных прыжках с вышки ЧЕ по велотреку — 2018. Евтушенко стал четвёртым в гонке преследования Макарова сыграет с Осакой, Павлюченкова — с Крунич на турнире в Цинциннати
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А можно по-русски?»32
Олимпийские игры могут лишить хоккея13
Новый скандал в спорте: россиянина лишили золота17
Футболист повздорил с одноклубником и пожалел
Медведева пошла на новое «предательство»406
Видео
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
01:12
Футболист повздорил с одноклубником и пожалел
Футбол
00:39
Шарапову не пустили на турнир в США
Теннис
04:09
Без шансов на спасение: медуза убила юную звезду
Летние виды спорта Статьи
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:36
Скандал из-за фото: почему россиянина лишили золота
Легкая атлетика Статьи
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:42
Баскетболист забросил мяч с летящего самолета
Баскетбол
04:47
Новая потеря: от Тутберидзе сбежала фигуристка
Фигурное катание Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение