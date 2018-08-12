Масса хочет сделать картинг частью Олимпиады

Экс-пилот Формулы-1, ныне работающий в комиссии Международной автофедерации (ФИА) по картингу, бразилец Фелипе Масса заявил, что намерен сделать картинговые соревнования частью летних Олимпийский игр.

«В октябре в Аргентине пройдут летние юношеские Олимпийские игры, на которых мы намерены представить электрический картинг. После демонстрации этих машин в Буэнос-Айресе мы хотим увидеть соревнования по картингу в программе летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже — такова наша цель», — заявил Масса в эфире Conversa com Bial.

Напомним, что за всю историю Олимпийских игр в ней никогда не разыгрывались медали в автоспортивных дисциплинах и технических видах спорта, использующих собственные источники энергии, в принципе.