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Спортсмены из Самарской области завоевали 13 медалей чемпионата России по плаванию
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Спортсмены из Самарской области завоевали 13 медалей чемпионата России по плаванию 

ТРК Губерния 8 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Речь идет о соревнованиях федерального уровня среди пловцов с нарушением зрения. Из подмосковного Раменского спортсмены привезли в 63 регион 13 медалей. В чемпионате России приняли участие пловцы из 18 регионов. Самарскую область на соревнованиях представляли Андрей Буков, Анастасия Викулова и Ирина Дрокина. Золото на дистанции 100 метров баттерфляем завоевал мастер спорта международного класса Андрей Буков, тем самым подтвердив звание сильнейшего спортсмена РФ среди слабовидящих. На 50-метровке в этом же стиле пловец стал третьим. Еще одну бронзу Андрею принесла дисциплина 100 м вольным стилем. Пловчихи из Самарской области получили по пять медалей разных проб. Анастасия Викулова завоевала три серебряных и две бронзовых награды на дистанциях от 50 до 400 метров в разных стилях. На счету Ирины Дрокиной 2 вторых места и 3 третьих, сообщает региональный Минспорт.
Фото: министерство спорта Самарской области
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