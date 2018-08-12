Олимпийский чемпион Кожевников прокомментировал возможное исключение хоккея из программы ОИ 

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное исключение данного вида спорта из программы зимних Олимпийских игр.
«Это неправильно. Необходимо искать какие-то компромиссы, пути решения проблемы, а не просто убирать хоккей из программы Олимпиады. Безусловно, в НХЛ сейчас уезжают сильнейшие, но успех соревнований зависит не только от легионеров из-за океана. Нужно работать над увеличением интереса к турниру, например, сократить количество команд, чтобы выступали только лучшие. Пока же это выглядит так, что люди не хотят договариваться», — заявил Кожевников RT.
Ранее стало известно, что МОК может исключить хоккей из программы зимних Олимпийских игр.