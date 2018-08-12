Ещё
Олимпийский чемпион Кожевников прокомментировал возможное исключение хоккея из программы ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион Кожевников прокомментировал возможное исключение хоккея из программы ОИ 

RT на русском 5 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное исключение данного вида спорта из программы зимних Олимпийских игр.
«Это неправильно. Необходимо искать какие-то компромиссы, пути решения проблемы, а не просто убирать хоккей из программы Олимпиады. Безусловно, в НХЛ сейчас уезжают сильнейшие, но успех соревнований зависит не только от легионеров из-за океана. Нужно работать над увеличением интереса к турниру, например, сократить количество команд, чтобы выступали только лучшие. Пока же это выглядит так, что люди не хотят договариваться», — заявил Кожевников RT.
Ранее стало известно, что МОК может исключить хоккей из программы зимних Олимпийских игр.
RT на русском: последние новости
Школьники из России завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде Сборная России по синхронному плаванию стала чемпионом Европы в технической программе Олимпийский чемпион Ковалёв: сборную России по хоккею уже никто не боится
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство чемпиона по ММА попало на видео
Российских футболистов оставили без обедов27
Роналду забил первый гол за «Ювентус»
«А можно по-русски?»42
Новый скандал в спорте: россиянина лишили золота
Видео
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
01:12
Футболист повздорил с одноклубником и пожалел
Футбол
00:39
Шарапову не пустили на турнир в США
Теннис
00:46
«Безумный» гол африканца сочли лучшим в году
Футбол
05:24
Россию лишают шансов на медали Олимпиады
Хоккей Статьи
04:09
Без шансов на спасение: медуза убила юную звезду
Летние виды спорта Статьи
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:36
Скандал из-за фото: почему россиянина лишили золота
Легкая атлетика Статьи
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:42
Баскетболист забросил мяч с летящего самолета
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение