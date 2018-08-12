Федерация хоккея России будет отстаивать сохранение текущего формата Олимпиады

В официальном заявлении ФХР говорится, что олимпийский хоккейный турнир — важнейшее международное соревнование, и участие в нём мужской и женской национальных сборных абсолютно необходимо.

«ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира», — говорится в сообщении.

По информации журналиста TSN Горда Миллера, МОК рассматривает четыре варианта проведения хоккейных соревнований на Олимпиадах: первый — с участием хоккеистов НХЛ; второй — без них; третий предполагает участие хоккеистов в возрасте младше 23 лет и четвёртый — это полный отказ от хоккея на Олимпиаде.