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Федерация хоккея России будет отстаивать сохранение текущего формата Олимпиады
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Федерация хоккея России будет отстаивать сохранение текущего формата Олимпиады 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Советский спорт
В официальном заявлении ФХР говорится, что олимпийский хоккейный турнир — важнейшее международное соревнование, и участие в нём мужской и женской национальных сборных абсолютно необходимо.
«ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира», — говорится в сообщении.
По информации журналиста TSN Горда Миллера, МОК рассматривает четыре варианта проведения хоккейных соревнований на Олимпиадах: первый — с участием хоккеистов НХЛ; второй — без них; третий предполагает участие хоккеистов в возрасте младше 23 лет и четвёртый — это полный отказ от хоккея на Олимпиаде.
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