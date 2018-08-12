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Гимнаст Далалоян завоевал бронзу ЧЕ в вольных упражнениях
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Гимнаст Далалоян завоевал бронзу ЧЕ в вольных упражнениях 

Газета.Ru 3 часа назад
Россиянин Артур Далалоян завоевал бронзу на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, сообщает ТАСС.
Спортсмен показал результат 14,466 балла. Победителем стал британец Доминик Каннингем, а второе место занял Артем Долгопят из Израиля.
На чемпионате Европы по летним видам спорта сборная России лидирует в медальном зачете, в их активе 28 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых наград.
Ранее россиянин Кирилл Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.
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