Гимнаст Далалоян завоевал бронзу ЧЕ в вольных упражнениях

Россиянин Артур Далалоян завоевал бронзу на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, сообщает ТАСС

Спортсмен показал результат 14,466 балла. Победителем стал британец Доминик Каннингем, а второе место занял Артем Долгопят из Израиля.

На чемпионате Европы по летним видам спорта сборная России лидирует в медальном зачете, в их активе 28 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых наград.