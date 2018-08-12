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Россияне выиграли четыре золотые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
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Россияне выиграли четыре золотые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 

ТАСС 1 час назад
ГЛАЗГО /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в неофициальном общекомандном медальном зачете на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Глазго. Россияне завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
Турнир завершился соревнованиям мужчин на перекладине. Победу одержал швейцарец Оливер Хеги, набравший 14,700 балла. Вторым стал голландец Эпке Зондерланд (14.400), третьим — венгр Давид Вечерньеш (14,033). Российские гимнасты не смогли пробиться в финал в данной дисциплине.
Всего на чемпионате было разыграно 12 комплектов медалей. Сборная России завоевала больше всех медалей, как и по общему количеству (9), так и по числу золота. Второе место в медальном зачете заняла сборная Франции, в активе которой золото, серебро и две бронзы, третье — сборная Бельгии (1-1-1). Сборная России стала единственной командой, выигравшей более одного золота на турнире, спортсмены сборных Франции, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии, Греции и Ирландии одержали по одной победе на чемпионате.
Женская сборная России в составе Ангелины Мельниковой, Ирины Алексеевой, Ульяны Перебиносовой, Ангелины Симаковой и Лилии Ахаимовой завоевала золото в командном многоборье. Также в командном многоборье победила мужская сборная России, за которую выступали Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский и Николай Куксенков. Также Далалоян победил в опорном прыжке и в упражнении на брусьях.
Серебро сборной России принесла Мельникова, ставшая второй в опорном прыжке, и Белявский, уступивший Далалояну в упражнении на параллельных брусьях. Также Мельникова стала бронзовой медалисткой в упражнении на разновысоких брусьях, Ланкин выиграл бронзу в опорном прыжке, а Далалоян — в вольных упражнениях.
На чемпионате Европы в прошлом году российские гимнасты выиграли три золотых, три серебряных и две бронзовые медали. В 2016 году сборная России выиграла пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали.
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 66 медалей (31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых). На втором месте идет команда Великобритании, в активе которой 69 наград (23-25-21). Чемпионат завершится 12 августа.
*Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).
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