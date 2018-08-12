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Сергей Гомоляко: «Проводить Олимпиаду без хоккея — Смешно»
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Сергей Гомоляко: «Проводить Олимпиаду без хоккея — Смешно» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга», бывший вице-президент «Трактора», Сергей Гомоляко убежден, что хоккей не исключат из программы Олимпийских игр. Напомним, ранее появились сообщения в СМИ, что такое развитие событий возможно.
— Уверен, что такое просто не может случиться, — сказал Гомоляко. — В любом случае, это будет неправильным шагом. Потому что смешно проводить Олимпийские игры без хоккея. Люди видят: каждые четыре года, когда проходит Олимпиада, появляется огромный ажиотаж вокруг хоккея. Те же последние игры, которые наша сборная выиграла, арены были полностью заполнены. Для Олимпиады это только в плюс, поэтому думаю, что хоккей не исключат из программы Игр.
Напомним, в североамериканских СМИ появилось четыре варианта проведения олимпийского хоккейного турнира:
1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.
2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.
3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков — 23 года.
4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр. (Арман МКРТЧЯН)
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