Ученики Зеленоградской Школы №853 вошли в число победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников — 2018

6 августа в Квебеке (Канада) завершилась XV Международная географическая олимпиада. Российская команда в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Лучшим среди россиян стал Ален Коспанов — выпускник Зеленоградской школы №853, который стал первым представителем России, кто выиграл золото олимпиады. Также, Ален, в этом году, стал призером Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Достойно себя проявить в области физики, удалось девятикласснику Остаповичу Дмитрию, ставшему призёром финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Финальный этап прошел в апреле в городе Тюмень. Дмитрий также является неоднократным победителем и участником зеленоградской ярмарки научно-технических и инновационных идей и проектов молодежи «РИТМ Зеленограда».

Ранее еще один выпускник школы №853, получил диплом призера на Всероссийской олимпиаде по химии в Архангельске. Андрей Ефремов повторил свое прошлогоднее достижение — в десятом классе он был призёром всероссийского финала олимпиады по химии.

Поздравляем ребят и желаем им успехов!