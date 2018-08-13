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Ученики Зеленоградской Школы №853 вошли в число победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников — 2018
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В России замахнулись на новую Олимпиаду

Ученики Зеленоградской Школы №853 вошли в число победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников — 2018 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
6 августа в Квебеке (Канада) завершилась XV Международная географическая олимпиада. Российская команда в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Лучшим среди россиян стал Ален Коспанов — выпускник Зеленоградской школы №853, который стал первым представителем России, кто выиграл золото олимпиады. Также, Ален, в этом году, стал призером Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
Достойно себя проявить в области физики, удалось девятикласснику Остаповичу Дмитрию, ставшему призёром финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Финальный этап прошел в апреле в городе Тюмень. Дмитрий также является неоднократным победителем и участником зеленоградской ярмарки научно-технических и инновационных идей и проектов молодежи «РИТМ Зеленограда».
Ранее еще один выпускник школы №853, получил диплом призера на Всероссийской олимпиаде по химии в Архангельске. Андрей Ефремов повторил свое прошлогоднее достижение — в десятом классе он был призёром всероссийского финала олимпиады по химии.
Поздравляем ребят и желаем им успехов!
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