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Мужская сборная по спортивной гимнастике с триумфом вернулась домой
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Мужская сборная по спортивной гимнастике с триумфом вернулась домой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российская мужская сборная по спортивной гимнастике вернулась домой после чемпионата Европы по летним видам спорта. В Шереметьево спортсменов встречали родные, близкие и журналисты.
"На любом турнире чувствуется напряжение и волнение. Соперники были достойные, как и всегда, — это команды Британии, Швейцарии. Они показали хороший результат, но мы были сильнее в некоторых моментах", — заявил Давид Белявский.
"Выступали олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы. Никто не закончил свою карьеру после Рио-де-Жанейро, все ее продолжают. Конкуренция была высокая. И то, что наша команда завоевала золотые, серебряные и бронзовые медали при высокой конкуренции — это, конечно, приятно", — заявил старший тренер Валерий Алфосов.
Наша мужская сборная по спортивной гимнастике заняла первое место по количеству медалей. Три золота: в командном многоборье, в опорном прыжке и на параллельных брусьях. Также на счету спортсменов — одна серебряная и две бронзовые награды, сообщает телеканал «Россия 24».
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