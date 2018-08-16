МОК должен передать бронзу Штокалову бронзу Олимпиады-2016 до конца года

— Мы написали в МОК по поводу бронзовой олимпийской медали Штокалова, — сказала Исхакова. — Нам ответили, что перераспределение будет в июле этого года. Заседание в МОК по этому поводу уже состоялось, перераспределение медалей утвердили. Но пока тишина, пока медаль не передали. По срокам пока непонятно, но в этом году точно должны уже передать медаль.