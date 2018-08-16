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МОК должен передать бронзу Штокалову бронзу Олимпиады-2016 до конца года
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МОК должен передать бронзу Штокалову бронзу Олимпиады-2016 до конца года 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) рассчитывает, что МОК передаст россиянину Илье Штокалову бронзу Олимпиады в Рио до конца года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на генерального секретаря ВФГБК Елену Исхакову. Спортсмен на Играх в Рио занял четвертое место на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке. Однако после этого молдавский спортсмен Сергей Тарновский, ставший третьим, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
— Мы написали в МОК по поводу бронзовой олимпийской медали Штокалова, — сказала Исхакова. — Нам ответили, что перераспределение будет в июле этого года. Заседание в МОК по этому поводу уже состоялось, перераспределение медалей утвердили. Но пока тишина, пока медаль не передали. По срокам пока непонятно, но в этом году точно должны уже передать медаль.
— В МОК ответили ждать медали, — сказал президент ВФГБК Евгений Архипов. — Когда фактически передадут награду нам, пока неизвестно. Эта медаль — Ильи Штокалова, сомнений в этом нет. Надеемся, что в ближайшем будущем процесс передачи медали состоится.
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