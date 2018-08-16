Школьники из Москвы завоевали девять золотых медалей на международных олимпиадах

Москва входит в число мировых лидеров по качеству образования. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Bain & Company, российская столица занимает первое место в мире по доступности образования, восьмое — по среднему уровню знаний, четвертое место — по количеству достижений учеников на международных олимпиадах.

В 2018 году Москва выступила на олимпиадах особенно успешно. На сегодняшний день московские школьники принесли в копилку российской сборной девять золотых и четыре серебряные медали. Столь высокий результат по количеству завоеванных золотых наград юные москвичи показали лишь однажды — в 2016-м. 2018 год не закончился. Впереди еще три олимпиады, и у москвичей есть шанс поставить рекорд.