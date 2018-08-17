Москвичи завоевали 13 медалей международных школьных олимпиад

В составе сборной России на международных олимпиадах в 2018 году столичные школьники завоевали 13 медалей. В их числе девять золотых и четыре серебряных. Такие цифры озвучили в московском департаменте образования. Всего же на счету нашей национальной команды 15 наград.

Добавим, в этом году Россия стала участником восьми олимпиад. Школьники демонстрировали свои знания в области физики, математики, информатики, химии, биологии, географии. Также должны пройти естественно-научная олимпиада, олимпиады по астрономии и астрофизике. Нашу страну представляют 37 учащихся, из них 20 — это столичные школьники.