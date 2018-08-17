Ещё
Москвичи завоевали 13 медалей международных школьных олимпиад
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы

Москвичи завоевали 13 медалей международных школьных олимпиад 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В составе сборной России на международных олимпиадах в 2018 году столичные школьники завоевали 13 медалей. В их числе девять золотых и четыре серебряных. Такие цифры озвучили в московском департаменте образования. Всего же на счету нашей национальной команды 15 наград.
Добавим, в этом году Россия стала участником восьми олимпиад. Школьники демонстрировали свои знания в области физики, математики, информатики, химии, биологии, географии. Также должны пройти естественно-научная олимпиада, олимпиады по астрономии и астрофизике. Нашу страну представляют 37 учащихся, из них 20 — это столичные школьники.
Между тем, министр просвещения России Ольга Васильева ранее подчеркнула, что Москва является лидером в стране по количеству победителей предметных олимпиад.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Боярский: У «Зенита» вместо сердца - пламенный мотор! Боевой тонус и слова Лукашенко. Как «Зенит» минское «Динамо» разгромил Синхронистки Колесниченко и Субботина завоевали золото чемпионата Европы
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба поставил Лукашенко на место75
Россия на пути в топ-53
Скончалась прославленная российская гимнастка59
В 10 минутах от смерти15
Изнасилованная чемпионка страдает после смерти тренера1
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:11
Грузинские борцы оправдались за футболки с флагом РФ
Летние виды спорта В мире
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение