Сборная России заняла первое место на ЧМ по плаванию среди военнослужащих в Самаре

САМАРА, 21 августа. / ТАСС /. Сборная Вооруженных сил РФ заняла первое место в общекомандном зачете на 50-м чемпионате мира по плаванию среди военнослужащих в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"С 14 золотыми медалями российская команда смогла опередить прошлогоднего чемпиона в общекомандном зачете — сборную Бразилии, которая в этом году заняла второе место с десятью золотыми медалями. Российские спортсмены также выиграли 12 серебряных и шесть бронзовых медалей", — говорится в сообщении.

Сборная Бразилии завоевала также десять серебряных и восемь бронзовых медалей. Команда Польши заняла третье место с шестью золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) впервые проходит в России на базе бассейна Центрального спортивного клуба армии в Самаре. В соревнованиях, которые начались 17 августа, принимали участие около 200 спортсменов из 13 стран.

"Торжественная церемония закрытия соревнований состоится 22 августа в Доме офицеров Самарского гарнизона", — отметили в пресс-службе округа.