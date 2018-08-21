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Сборная России заняла первое место на ЧМ по плаванию среди военнослужащих в Самаре
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Сборная России заняла первое место на ЧМ по плаванию среди военнослужащих в Самаре 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ProComp.info
САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Сборная Вооруженных сил РФ заняла первое место в общекомандном зачете на 50-м чемпионате мира по плаванию среди военнослужащих в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"С 14 золотыми медалями российская команда смогла опередить прошлогоднего чемпиона в общекомандном зачете — сборную Бразилии, которая в этом году заняла второе место с десятью золотыми медалями. Российские спортсмены также выиграли 12 серебряных и шесть бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Сборная Бразилии завоевала также десять серебряных и восемь бронзовых медалей. Команда Польши заняла третье место с шестью золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми медалями.
Чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) впервые проходит в России на базе бассейна Центрального спортивного клуба армии в Самаре. В соревнованиях, которые начались 17 августа, принимали участие около 200 спортсменов из 13 стран.
"Торжественная церемония закрытия соревнований состоится 22 августа в Доме офицеров Самарского гарнизона", — отметили в пресс-службе округа.
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