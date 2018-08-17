Ученики столичных школ завоевали 9 золотых медалей международных олимпиад

На международных олимпиадах 2018 года московские школьники показали отличный результат, завоевали 9 золотых и 4 серебряные медали от общего числа медалей, полученных российскими участниками.

15 медалей завоевали российские школьники. В московском департаменте образования сообщили, что с международных соревнований призёры привезли две бронзовые, четыре серебряные и девять золотых медалей.

Международные соревнования предъявляют высокие требования к знаниям участников. Несмотря на юный школьный возраст, на олимпиадах дети решают сложные задания. По сложившейся традиции, в ряде стран, за успешное выступление на международных соревнованиях школьники получают возможность стать студентами любого вуза в своей стране.

В 2018 году 20 московских школьников приняли участие в восьми международных олимпиадах. Всего от России в олимпиадах соревновались 37 учеников. Уже прошли олимпиады по химии, биологии, физике, географии и информатике. Впереди олимпиады по естественно-научной астрономии, информатике и астрофизике.

Министр Васильева Ольга дала высокую оценку системе московского образования, отметив, что в предметных олимпиадах большего всего победителей из московских школ.

Специалисты отмечают, что уровень столичного образования существенно повысился. Ученики рядовых общеобразовательных школ демонстрируют знания, которые отвечают международным требованиям. Московские школьники, на международных олимпиадах демонстрируют превосходство в знаниях над школьными учениками других стран. В течении последних шести лет в московском образовании проводились изменения, направленные на совершенствование качества обучения школьников.