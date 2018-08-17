Ещё
Ученики столичных школ завоевали 9 золотых медалей международных олимпиад
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы

Ученики столичных школ завоевали 9 золотых медалей международных олимпиад 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
На международных олимпиадах 2018 года московские школьники показали отличный результат, завоевали 9 золотых и 4 серебряные медали от общего числа медалей, полученных российскими участниками.
15 медалей завоевали российские школьники. В московском департаменте образования сообщили, что с международных соревнований призёры привезли две бронзовые, четыре серебряные и девять золотых медалей.
Международные соревнования предъявляют высокие требования к знаниям участников. Несмотря на юный школьный возраст, на олимпиадах дети решают сложные задания. По сложившейся традиции, в ряде стран, за успешное выступление на международных соревнованиях школьники получают возможность стать студентами любого вуза в своей стране.
В 2018 году 20 московских школьников приняли участие в восьми международных олимпиадах. Всего от России в олимпиадах соревновались 37 учеников. Уже прошли олимпиады по химии, биологии, физике, географии и информатике. Впереди олимпиады по естественно-научной астрономии, информатике и астрофизике.
Министр Васильева Ольга дала высокую оценку системе московского образования, отметив, что в предметных олимпиадах большего всего победителей из московских школ.
В сообщении пресс-службы департамента образования отмечаются ребята, которые привезли в страну медали. На математической олимпиаде отличились Егор Рябов и Артур Герасименко из школы 1329, в биологии блестяще показали свои знания Артём Пустовид и Азат Гараев. Также призёрами международных олимпиад стали российские ученики: Ирина Ярутич, Даниил Бардонов, Алексей Коноплев, Вячеслав Кузнецов, Григорий Бобков, Алексей Шишкин, Станислав Цапаев, Ольга Богданова. На международной географической олимпиаде победил зеленоградский ученик школы 853 Ален Коспанов.
Специалисты отмечают, что уровень столичного образования существенно повысился. Ученики рядовых общеобразовательных школ демонстрируют знания, которые отвечают международным требованиям. Московские школьники, на международных олимпиадах демонстрируют превосходство в знаниях над школьными учениками других стран. В течении последних шести лет в московском образовании проводились изменения, направленные на совершенствование качества обучения школьников.
Старое Крюково: последние новости
Ученики столичных школ завоевали 9 золотых медалей международных олимпиад Школьники из Старого Крюково стали призёрами на Всероссийской Олимпиаде 2018 В Зеленограде пройдут очередные соревнования по туристическому ориентированию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба поставил Лукашенко на место75
Россия на пути в топ-53
Скончалась прославленная российская гимнастка59
В 10 минутах от смерти15
Изнасилованная чемпионка страдает после смерти тренера1
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:11
Грузинские борцы оправдались за футболки с флагом РФ
Летние виды спорта В мире
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение