Азиада: что нового в программе Игр

В столице Индонезии Джакарте стартовали Азиатские игры. Азиада — самые крупные соревнования в мире после Олимпийских игр. В этом году в Индонезию приехали 11 тысяч спортсменов из 45 стран. За две недели они разыграют 465 комплектов наград, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

Первую золотую медаль Азиатских игр завоевала сборная Казахстана. На турнире фехтовальщиков 26-летний алматинец Дмитрий Алексанин одержал свою первую победу на соревнованиях столь высокого уровня.

В решающем поединке он оказался сильнее олимпийского чемпиона Рио южнокорейца Пак Сан Ена. Свою награду спортсмен посвятил казахстанскому фигуристу Денису Тену , который трагически погиб в июле этого года. Нынешняя Азиада уже вторая в карьере Алексанина. На Играх-2014 в Инчхоне фехтовальщик завоевал бронзу в командных соревнованиях.

«Эмоции переполняют, все было здорово. Была проделана колоссальная работа», — говорит чемпион Азиатских игр-2018.

Еще три медали — серебро и две бронзы — принесли сборной Казахстана борцы-вольники. Также в этой дисциплине отметились спортсмены из Кыргызстана и Узбекистана. Золото Игр в копилку узбекистанской сборной принес атлет из Ташкента Бекзод Абдурахмонов.

В этом году на Азиатских играх дебютирует несколько новых дисциплин. Одна из них — спортивный бридж. Это единственная карточная игра, которая признана Международным олимпийским комитетом (МОК). Интересно, что, по одной из версий, бридж придуман в России.

Впервые на Азиаде проведут соревнования и в техническом виде спорта — джет-скай. Так называются гонки на гидроциклах. В этой дисциплине спортсмены разыграют шесть комплектов наград.

Дебютирует на Играх-2018 и пенчак-силат. Это традиционный вид боевых искусств родом из Индонезии. К слову, на нынешней Азиаде представлено девять видов спортивных единоборств, в том числе самбо, которое впервые включено в соревновательную программу Игр.

Вот такой экзотический вид спорта для европейцев как сепактакрау уже ветеран Азиатских игр.

Соревнования по нему проходят на Азиадах с 1990 года. Эта игра сочетает в себе не только основы волейбола и футбола. Чтобы победить соперника, спортсменам необходимы и навыки настоящего гимнаста. Безусловным лидером в этом виде спорта на протяжении многих лет являются сборные из Таиланда. На Азиатских играх команды из этой страны завоевали уже 22 золотые медали.

Фаворитом Игр специалисты называют сборную Китая. И это не случайно: ведь только за первый соревновательный день спортсмены из Поднебесной выиграли уже 20 наград, 11 из которых — золотые.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ