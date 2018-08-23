В «Смене» появится олимпийский дом для встреч со спортсменами

«Смена» расширяет сотрудничество с программой «Олимпийские легенды — детям и молодёжи России», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе детского центра.

Во Всероссийском детском центре «Смена» появится олимпийский дом для встреч со спортсменами. Соглашение об этом было подписано участниками программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России» и руководством центра.

Всероссийская благотворительная программа «Олимпийские легенды — детям и молодёжи России» уже пятый год сотрудничает со «Сменой». Сегодня президент Российского Союза спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по фехтованию на рапирах Галина Горохова и первый заместитель директора ВДЦ «Смена» Станислав Родин подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сменовцы смогут посещать встречи с олимпийскими чемпионами и соревноваться в спортивных турнирах за именные кубки Олимпийских чемпионов.

Очередной визит чемпионов и призеров Олимпийских игр в «Смену» подарил мальчишкам и девчонкам из разных регионов России возможность пообщаться, сфотографироваться и взять автографы у известных спортсменов.

Олимпийская делегация наградила отличившихся в спорте участников образовательных программ и вожатых ВДЦ «Смена». Цель визита олимпийский легенд — развитие детского массового спорта и продвижения активного и здорового образа жизни. Своими примерами олимпийцы вдохновляют подрастающее поколение. Для гостей общение с молодежью тоже много значит.

«Такие встречи важны не только для мальчишек и девчонок, но и для спортсменов — мы получаем огромное удовольствие от общения с молодежью. Мы возвращаемся в свою молодость, понимаем, что мы нужны. Спорт — объединяющая сила всего нашего народа!» — рассказал олимпийский чемпион по плаванию Андрей Крылов

Во встрече со сменовцами участвовали:

Галина Горохова — президент Российского союза спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка в фехтовании на рапирах; Наталья Боярская — руководитель образовательного проекта «Олимпийские легенды — детям и молодежи России»; Виктор Исайченков — генерал-лейтенант запаса, президент межрегионального совета ветеранов «Во славу Родины!»; Любовь Козырева — олимпийская чемпионка в лыжных гонках; Андрей Крылов — олимпийский чемпион по плаванию; Анна Крылова — серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле; Татьяна Лебедева — олимпийская чемпионка в прыжках в длину; Ирина Сумникова — олимпийская чемпионка по баскетболу.

Для именитых спортсменов прошла экскурсия по ВДЦ «Смена» и «Парку Будущего».