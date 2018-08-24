CAS: дата рассмотрения по «делу Мутко» ещё не назначена 

Спортивный арбитражный суд Лозанны ещё не начал рассматривать иск бывшего министра спорта России Виталия Мутко об оспаривании пожизненного запрета на участие в олимпийской деятельности.
«Дата рассмотрения обращения Виталия Мутко в CAS против пожизненного отстранения от посещения Олимпиад за допинг ещё не назначена», — сообщили в CAS корреспонденту «Чемпионата» Ирине Белкиной.
Мутко занимал пост министра спорта России во время Олимпийских игр—2014 в Сочи. 5 декабря прошлого года Виталий Леонтьевич был пожизненно отстранён исполкомом МОК от любой деятельности, связанной с Олимпийскими играми. Аналогичное наказание получил и его бывший заместитель Юрий Нагорных. В МОК убеждены, что российская команда совершила серьёзные нарушения.
27 декабря Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета.