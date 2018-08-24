Александр Зубков подал иск в Мосгорсуд на решение CAS

Дело 3м-0459/2018 по иску Зубкова на решение CAS будет рассматриваться 19 сентября в Мосгорсуде судьей Ильнаром Басыровым.

Заявление Зубков подал еще 26 июня, а 2 июля оно было принято к рассмотрению.