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Александр Зубков подал иск в Мосгорсуд на решение CAS
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Александр Зубков подал иск в Мосгорсуд на решение CAS 

Российский стадион 6 часов назад
Фото: Российский стадион
Российский бобслеист и саночник Александр Зубков подал иск в Московский городской суд на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении его олимпийского золота Сочи-2014.
Дело 3м-0459/2018 по иску Зубкова на решение CAS будет рассматриваться 19 сентября в Мосгорсуде судьей Ильнаром Басыровым.
Заявление Зубков подал еще 26 июня, а 2 июля оно было принято к рассмотрению.
Отметим, что Зубков выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия» на выборы в Законодательное собрание Иркутской области 9 сентября.
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