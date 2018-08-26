«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде

Российская сноубордистка Алёна Заварзина уходит из сборной. Причина, по ее словам, — отношение Федерации сноуборда России (ФСР) к спортсменам.

«В этом году со мной поступили жестоко, и я не буду вдаваться в подробности. Обвинять кого-то бессмысленно, но строить большое спортивное будущее ФСР придется без меня», — заявила она в интервью «Спорт-Экспресс».

Спортсменка считает, что, по крайне мере в том, что касается сноуборда, «спорт высших достижений обслуживается на уровне, не соответствующем этому понятию».

«Я всегда старалась идти на конструктивный диалог и прекрасно понимаю, что нужно работать с тем, что есть. Что спорт не привлекает заряженных топ-менеджеров, что профессионалы не заинтересованы в работе в спортивной структуре. Если ты хочешь добиться в чем-то успеха, всегда рассчитывай только на себя», — сказала она.

Заварзина также отметила, что не винит в сложившейся ситуации президента ФСР Дениса Тихомирова

«Он в самом деле хочет как лучше. Но получается как всегда. Жаль», — заявила она.

На Играх в Пхенчхане Заварзина проиграла в малом финале соревнований в параллельном гигантском слаломе. В борьбе за бронзу она уступила немке Рамоне-Терезии Хофмайстер. Сама спортсменка заявила, что фактически подарила победу сборной Германии, пояснив, что ее неудачи были вызваны нестабильным эмоциональным состоянием, одной из причин которого стало отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде.

На Олимпийских играх 2014 года Заварзина стала третьей.

Она является чемпионкой мира 2011 года.