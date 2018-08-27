Соперник Зубкова на выборах главы Федерации бобслея России оспорил его избрание в суде

МОСКВА, 27 августа. / ТАСС /. Соперник Александра Зубкова в борьбе за пост главы Федерации бобслея России, бывший главный тренер национальной команды Олег Соколов оспорил его избрание в Басманном районном суде Москвы. Об этом Соколов сообщил ТАСС.

Зубков был переизбран на пост президента Федерации бобслея России в середине июля. Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов, которые конкурировали с ним за пост главы организации, сняли свои кандидатуры до начала голосования.

"Были нарушены наши права избираться и быть избранными, — сказал Соколов. — Мы добиваемся, чтобы были соблюдены все нормы и права".

Аналогичные иски к Федерации бобслея России подали еще несколько физических лиц, в числе которых олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в феврале лишь частично удовлетворил апелляцию Зубкова на решение Международного олимпийского комитета (МОК). С него была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпиадах, однако ему не удалось вернуть две золотые медали Игр в Сочи, которых он был лишен за нарушение антидопинговых правил.