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Соперник Зубкова на выборах главы Федерации бобслея России оспорил его избрание в суде
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Соперник Зубкова на выборах главы Федерации бобслея России оспорил его избрание в суде 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Соперник Александра Зубкова в борьбе за пост главы Федерации бобслея России, бывший главный тренер национальной команды Олег Соколов оспорил его избрание в Басманном районном суде Москвы. Об этом Соколов сообщил ТАСС.
Зубков был переизбран на пост президента Федерации бобслея России в середине июля. Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов, которые конкурировали с ним за пост главы организации, сняли свои кандидатуры до начала голосования.
"Были нарушены наши права избираться и быть избранными, — сказал Соколов. — Мы добиваемся, чтобы были соблюдены все нормы и права".
Аналогичные иски к Федерации бобслея России подали еще несколько физических лиц, в числе которых олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в феврале лишь частично удовлетворил апелляцию Зубкова на решение Международного олимпийского комитета (МОК). С него была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпиадах, однако ему не удалось вернуть две золотые медали Игр в Сочи, которых он был лишен за нарушение антидопинговых правил.
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