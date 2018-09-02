Команда России по пулевой стрельбе завоевала первую лицензию на Олимпийские Игры-2020 в Токио

На Чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Южной Корее разыгрывались первые олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио в командных соревнованиях.

Сборные команды Китая и России в упорной борьбе со сборными Германии и Румынии завоевали олимпийские квоты.

Спортсмены сборной команды России Анастасия Галашина Владимир Масленников принесли в командную копилку первую квоту на Олимпиаду-2020 в упражнении «пневматическая винтовка, 10 метров. Смешанные команды», которые впервые будет представлено на Олимпийских Играх в Токио.

Чемпионат мира продлится до 15 сентября.