Команда России по пулевой стрельбе завоевала первую лицензию на Олимпийские Игры-2020 в Токио 

На Чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Южной Корее разыгрывались первые олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио в командных соревнованиях.
Сборные команды Китая и России в упорной борьбе со сборными Германии и Румынии завоевали олимпийские квоты.
Спортсмены сборной команды России Анастасия Галашина и Владимир Масленников принесли в командную копилку первую квоту на Олимпиаду-2020 в упражнении «пневматическая винтовка, 10 метров. Смешанные команды», которые впервые будет представлено на Олимпийских Играх в Токио.
Чемпионат мира продлится до 15 сентября.