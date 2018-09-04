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Три серебра завоевали нижегородские гребцы на первенстве Европы
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Три серебра завоевали нижегородские гребцы на первенстве Европы 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли в белорусском Бресте с 1 по 2 сентября.
Спортсмены ЦСП Илья Иванов, Алена Новикова и Екатерина Беликова завоевали серебряные медали на первенстве Европы по гребному спорту среди спортсменов до 23 лет.
В классе мужских четверок распашных с рулевым BM4+ российская команда, в составе которой выступал Иванов, заняла второе место с результатом 6:18,71.
Серебряные медали также в активе Екатерины Беликовой и Алены Новиковой, которые стали вторыми в классе женских двоек распашных легкого веса BLW2— с результатом 7:35,76.
Напомним, золото и две бронзы завоевали нижегородцы на первенстве и Кубке России по гребному спорту.
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