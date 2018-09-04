Три серебра завоевали нижегородские гребцы на первенстве Европы

Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли в белорусском Бресте с 1 по 2 сентября.

Спортсмены ЦСП Илья Иванов , Алена Новикова и Екатерина Беликова завоевали серебряные медали на первенстве Европы по гребному спорту среди спортсменов до 23 лет.

В классе мужских четверок распашных с рулевым BM4+ российская команда, в составе которой выступал Иванов, заняла второе место с результатом 6:18,71.

Серебряные медали также в активе Екатерины Беликовой и Алены Новиковой, которые стали вторыми в классе женских двоек распашных легкого веса BLW2— с результатом 7:35,76.

Напомним, золото и две бронзы завоевали нижегородцы на первенстве и Кубке России по гребному спорту.