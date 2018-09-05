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Виктор Ан расстроил россиян
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Виктор Ан расстроил россиян 

Рамблер + ещё 46 3 часа назад
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил спортивную карьеру и решил вернуться в Южную Корею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов.
>> Виктору Ану предложили пост тренера сборной России
По его словам, 32-летний шорт-трекист решил, что не будет работать в России в качестве тренера. Кравцов подчеркнул, что федерация благодарна Ану за вклад в развитие российского шорт-трека.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал ТАСС, что Ан вернется в Южную Корею, и в ОКР с уважением относятся к его решению.
По мнению Позднякова, дальнейшая жизнь Ана также будет связана со спортом.
Ан стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 и 18-кратным чемпионом мира в составе сборной Южной Кореи. В 2011 году он перешел в национальную команду России, в ее составе он трижды завоевал «золото» ОИ-2014, дважды — чемпионатов мира и восемь раз — чемпионатов Европы.
Виктор Ан в числе других российских спортсменов не получил приглашения на Олимпиаду-2018 от Международного олимпийского комитета. В МОК отказались объяснить причину недопуска, заявив, что эти спортсмены «не соответствуют критериям, необходимым для приглашения». СМИ писали, что такое решение было принято из-за присутствия их имен в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял информатор WADA Григорий Родченков.
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