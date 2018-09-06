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Заварзиной выплатят зарплату
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Сноубордистка Заварзина заявила, что ей выплатят зарплату за прошлый сезон 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях по сноуборду Алена Заварзина сообщила, что на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым была достигнута договоренность о выплате ей задолженности по зарплате за прошедший сезон. Об этом говорится в заявлении спортсменки, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
В конце августа 29-летняя Заварзина объявила о завершении карьеры. Ранее стало известно, что спортсменка отказалась от прохождения углубленного медицинского обследования, из-за чего ее не могут допустить к соревнованиям. Также сообщалось, что в прошлом сезоне Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) также не выдало Заварзиной допуск к соревнованиям, из-за чего она не получала зарплату.
"Сегодня встречались с министром спорта Павлом Колобковым, встреча прошла достаточно продуктивно, — говорится в сообщении Заварзиной. — Он пообещал закрыть мои вопросы прошлого сезона, если говорить о будущем сезоне, то мои проблемы, связанные с прохождением медицинского обследования, он также пообещал решить. Не закрытым остается вопрос подготовки спортсменов-сноубордистов к крупным стартам, поэтому я приняла решение не оставаться в спорте, поскольку я все равно вижу множество проблем, с которыми необходимо работать".
Заварзина является бронзовым призером Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе. На чемпионате мира в 2011 году она выиграла золото, также в ее активе серебро и бронза мировых первенств. В 2017 году россиянка стала обладательницей Кубка мира в параллельном гигантском слаломе и заняла второе место в зачете параллельных дисциплин.
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