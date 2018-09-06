Собянин поздравил российских школьников с победами на олимпиаде по информатике в Японии

Сергей Собянин поздравил российских школьников, завоевавших две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по информатике в Японии.

"Наши ребята среди лучших в мире по информатике. Владимир Романов и Егор Лифарь — молодцы, гордимся вами!", — написал мэр Москвы в своем Twitter.

В этом году 29-я Международная олимпиада по информатике проходила в Цукубе.

По правилам в команде должно быть не больше четырех человек. В России команда формируется по итогам Всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов.

Состязание проходит в два тура. Участникам нужно решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.