«Сноуборды докупаем за свой счет». Тудегешева — о проблемах в сборной

Двукратная чемпионка мира и бывшая обладательница Большого хрустального глобуса Екатерина Тудегешева — о конфликте с руководством Федерации сноуборда России и проблемах в главной команде страны.

«ЦЕНА СНОУБОРДА — 1000 ЕВРО»

— Начнем с того, что я единственная изначально была резко против разделения предыдущей Федерации — когда сноуборд ушел от горных лыж, — сразу отмечает Тудегешева. — И не меняла своей позиции на протяжении всех четырех лет. Остальные в большинстве своем молчали. И только когда начался полнейший беспредел, задевший абсолютно всех, начали тоже что-то говорить по этому поводу.

— Что именно всех теперь не устраивает?

— Давайте так — не будем все мешать в кучу. Проблемы похожие, но ситуации у всех разные. Я могу говорить лишь за себя.

— Отлично, давайте про вас. Начнем с экипировки. Ее хватает?

— Нет! По сравнению с тем, что мы получали до разделения федерации — то есть, до 2014 года включительно — объем экипировки сократился ровно в два раза. Это касательно главной сборной. Что в младших командах творится — даже представить боюсь. Раньше на сезон я получала 6 сноубордов, теперь — 2-3. Раньше было 4 пары креплений, теперь — 2. То же касается ботинок — их теперь выдают всего лишь одну пару на сезон.

— И этого хватает?

— Нет, разумеется! Смотрите — в нашем виде есть две дисциплины: параллельный слалом и слалом-гигант. На каждый нужно минимум по 2 доски на сезон. Это уже 4. Плюс хорошо бы иметь пару запасных. Я же в последний — олимпийский, к слову! — сезон получила 2 сноуборда для гиганта и 1 — для обычного. Итого — 3. Это еще повезло! Большинству других ребят и девчонок всего по 2 досталось.

— Как выходить из ситуации?

— Ну, покупать за свои деньги. Я личного спонсора просила — он в этом помогал. И он же предоставлял мне всю спортивную форму, одежду — ее я в принципе за последние 4 года от федерации не получала. Докупалось все — и доски (по 2-3 штуки в год), и ботинки, и крепления…

— Дорого?

— Нормальный сноуборд — минимум 1000 евро. Ботинки — 600. Крепления — 350-400.

«В КОРЕЕ ПРОВАЛИЛАСЬ ВСЯ КОМАНДА»

— Заварзина и Уайлд еще в Пхенчхане отмечали, что предоставлены сами себе. По сути, спортсмены сами решают, как им организовывать тренировочный процесс. Так и есть? — Не знаю, как было у Алены и Вика. Но я изначально была на индивидуальной подготовке. Мне ее еще в 2015 году в Минспорте утвердил Нагорных. Я получала деньги напрямую, из этих средств оплачивались услуги тренеров (хотя иностранного специалиста мне оплатил мой личный спонсор), на них же я ездила на сборы. Но я за них и отчитывалась. В том числе — результатами.

— Что теперь?

— Теперь Денис Тихомиров (президент Федерации сноуборда России, — Прим. ред.) мне индивидуальную подготовку закрыл. Якобы, я не выполнила условия — не завоевала медаль Олимпиады. Хотя в Пхенчхане вся команда провалилась. И что в итоге? Никого не убрали, все старшие тренеры остались на своих местах, а виновата — только я. Справедливо? Тот факт, что последние три года я была лучшей в женской сборной во всех дисциплинах, брала в этом году малый хрустальный глобус (в обычном параллельном слаломе, — Прим. ред.), никого не волнует. Этого, выходит, недостаточно.

— Что требует глава федерации?

— Поставил условие — либо я возвращаюсь в сборную и работаю вместе со всеми. Либо остаюсь на самоподготовке — но уже за свой счет.

— И какое решение вы приняли?

— Пока никакого. У меня даже диалога нормального ни с кем нет. С Тихомировым мы общаемся по электронной почте исключительно официальными письмами. Ни лично, ни по телефону не говорили уже очень давно. Я запросила у него, как у президента федерации и главного тренера сборной — какой у нас план тренировочных мероприятий, когда выезд на сборы? Ответа не пришло. Старший тренер команды — Денис Салагаев — и вовсе не говорил со мной с апреля. Как я могу что-то решить в таких условиях?

— Сезон уже близко… — Близко, да. А ясность не появляется. Пока я все еще на самоподготовке. Держу себя в хорошей физической форме. Но знать не знаю, когда будет выезд на снег? Будет ли в принципе? Ни виз, ничего другого нам — членам сборной — не делали.