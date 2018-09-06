Ещё
Собянин поздравил российских школьников с победами на олимпиаде по информатике в Японии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собянин поздравил российских школьников с победами на олимпиаде по информатике в Японии 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских школьников, завоевавших две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по информатике в Японии, пишет «Вечерняя Москва».
«Наши ребята среди лучших в мире по информатике. Владимир Романов и Егор Лифарь — молодцы, гордимся вами!» — написал Сергей Собянин в Twitter.
В этом году 29-я Международная олимпиада по информатике проходила в Цукубе (Япония).
Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 г. По правилам в команде должно быть не больше четырёх участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. В России команда формируется по итогам Всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов.
Парламентская газета: последние новости
Шестикратный олимпийский чемпион Ан завершил карьеру, сообщил глава ФКСР Колобков: благодаря Виктору Ану в России полюбили шорт-трек Хоккейный тренер Олег Знарок награждён орденом Александра Невского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную фигуристку избили в Москве49
Мини-бикини: отдых российских гимнасток34
Медведева вернулась в Москву44
В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на новую украинскую форму5
Без клюшек. Горячие хоккеистки России16
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение