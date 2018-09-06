Собянин поздравил российских школьников с победами на олимпиаде по информатике в Японии

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских школьников, завоевавших две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по информатике в Японии, пишет «Вечерняя Москва».

«Наши ребята среди лучших в мире по информатике. Владимир Романов и Егор Лифарь — молодцы, гордимся вами!» — написал Сергей Собянин в Twitter.

В этом году 29-я Международная олимпиада по информатике проходила в Цукубе (Япония).

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 г. По правилам в команде должно быть не больше четырёх участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. В России команда формируется по итогам Всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов.