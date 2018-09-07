Знаменитые российские дзюдоисты приедут во Владивосток

Они побывают в гостях у воспитанников «Океана».

Десятого сентября спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России возвращается во всероссийский детский центр «Океан», где познакомит ребят с международным спортивным движением вместе с российскими спортивными «звездами».

Участники «Олимпийского патруля» смогут узнать больше о процессе подготовки лучших атлетов к самым важным стартам четырехлетия, погрузиться в олимпийскую атмосферу, и, пройдя все спортивные испытания, стать настоящей «Олимпийской командой».

В программе проекта «Олимпийский патруль» в «Океане»:

— специальный «Олимпийский урок», который познакомит ребят с историей и основными принципами международного спортивного движения, культурой болельщика. Олимпийцы расскажут о собственном опыте выступлений на играх, пути к победе, запоминающихся моментах спортивной карьеры, а также ответят на вопросы юных участников проекта. Ребята смогут сфотографироваться со спортивными героями и взять у них автографы;

— мастер-класс от олимпийских чемпионов, которые поделятся своими спортивными секретами;

— спортивное тестирование «Мой Олимп», во время которого ребята смогут проверить себя, пройдя несколько видов испытаний.