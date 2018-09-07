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Знаменитые российские дзюдоисты приедут во Владивосток
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Знаменитые российские дзюдоисты приедут во Владивосток 

Prim.News 9 часов назад
Фото: Prim.News
Они побывают в гостях у воспитанников «Океана».
Десятого сентября спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России возвращается во всероссийский детский центр «Океан», где познакомит ребят с международным спортивным движением вместе с российскими спортивными «звездами».
Гостями одного из самых известных детских центров в России станут дзюдоисты — чемпионы Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне Тагир Хайбулаев, Мансур Исаев, Арсен Галстян, серебряный призер Олимпийских игр 2004 Тамерлан Тменов и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Иван Нифонтов. Ребят из «Океана» ждет не только вдохновляющее выступление известных спортсменов с обсуждением, но и занятие от чемпионов и спортивные испытания.
Тагир Хайбулаев и Владимир Путин
Участники «Олимпийского патруля» смогут узнать больше о процессе подготовки лучших атлетов к самым важным стартам четырехлетия, погрузиться в олимпийскую атмосферу, и, пройдя все спортивные испытания, стать настоящей «Олимпийской командой».
В программе проекта «Олимпийский патруль» в «Океане»:
— специальный «Олимпийский урок», который познакомит ребят с историей и основными принципами международного спортивного движения, культурой болельщика. Олимпийцы расскажут о собственном опыте выступлений на играх, пути к победе, запоминающихся моментах спортивной карьеры, а также ответят на вопросы юных участников проекта. Ребята смогут сфотографироваться со спортивными героями и взять у них автографы;
— мастер-класс от олимпийских чемпионов, которые поделятся своими спортивными секретами;
— спортивное тестирование «Мой Олимп», во время которого ребята смогут проверить себя, пройдя несколько видов испытаний.
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