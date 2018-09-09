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Российские стрелки выиграли золото чемпионата мира
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Российские стрелки выиграли золото чемпионата мира 

Газета.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: Российский стадион
Мужская сборная России завоевала золото на чемпионате мира в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с десяти метров. Второе место заняли спортсмены из Северной Кореи. На третьем месте — шведы, передает телеканал «360».
Мужская сборная в составе которой — Владислав Прянишников, Максим Степанов и Владислав Щепоткин не оставили шансов соперникам из Северной Кореи и Швеции, которые заняли второе и третье места соответственно.
В той же дисциплине женская сборная, в состав которой входят Ольга Степанова, Ирина Измалкова и Юлия Эйдензо, заняли третье место. Золото досталось китайцам, серебро завоевали спортсмены из Северной Кореи. Кроме того, Степанова выиграла золото в индивидуальных женских соревнованиях.
В общемедальном зачете сборная России находится на четвертом месте, уступая Китаю, Индии и Южной Корее. В активе россиян — восемь золотых, шесть серебряных и одиннадцать бронзовых медалей. Соревнования проходят в южнокорейском Чханвоне и закончатся 14 сентября.
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