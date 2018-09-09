Всемирная федерация керлинга: российские спортсмены не нарушали антидопинговых правил

Всемирная федерация керлинга заявила, что больше не будет предпринимать никаких действий после публикации доклада Ричарда Макларена о системном применении допинга в России. «Уверенность в чистой игре является главным приоритетом для нашей федерации, и я рада, что наш спорт теперь может двигаться дальше печальных откровений из этого доклада», — заявила президент организации Кейт Кейтнесс

Она также отметила, что в ходе расследования за последние два года не найдено «убедительных доказательств нарушений антидопинговых правил российскими керлингистами». Комментирует корреспондент «Спорт-Экспресс» Наталья Марьянчик

«Допинг в керлинге — очень экзотическое явление. Наверное, где-то он есть, но в целом мало распространен. В докладе Макларена уже был случай с нашей керлингисткой Галкиной, которая там якобы упоминалась, но в итоге никаких конкретных обвинений ей предъявить не смогли, и в итоге международной федерации пришлось чуть ли не извиняться перед ней. Я думаю, это связано с тем, что даже те немногочисленные упоминания керлинга, которые им удалось найти в докладе Макларена, не имеют совершенно никакой конкретики, не имеют доказательной базы. Наверняка не нашли совсем никаких зацепок и посчитали, что логичнее эти дела закрыть, чем цепляться к парочке мелькавших в докладе фамилий, понимая, что за этим не стоит вообще ничего, и с высокой долей вероятности потом проиграть суд никому не надо, поэтому тут справедливость восторжествовала. Это не первый и не второй случай, который позволяет нам утверждать, что докладу Макларена нельзя верить безосновательно во всем».