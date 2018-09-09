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Всемирная федерация керлинга: российские спортсмены не нарушали антидопинговых правил
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Всемирная федерация керлинга: российские спортсмены не нарушали антидопинговых правил 

BFM.RU + ещё 47 5 часов назад
Фото: BFM.RU
Всемирная федерация керлинга заявила, что больше не будет предпринимать никаких действий после публикации доклада Ричарда Макларена о системном применении допинга в России. «Уверенность в чистой игре является главным приоритетом для нашей федерации, и я рада, что наш спорт теперь может двигаться дальше печальных откровений из этого доклада», — заявила президент организации Кейт Кейтнесс.
Она также отметила, что в ходе расследования за последние два года не найдено «убедительных доказательств нарушений антидопинговых правил российскими керлингистами». Комментирует корреспондент «Спорт-Экспресс» Наталья Марьянчик:
«Допинг в керлинге — очень экзотическое явление. Наверное, где-то он есть, но в целом мало распространен. В докладе Макларена уже был случай с нашей керлингисткой Галкиной, которая там якобы упоминалась, но в итоге никаких конкретных обвинений ей предъявить не смогли, и в итоге международной федерации пришлось чуть ли не извиняться перед ней. Я думаю, это связано с тем, что даже те немногочисленные упоминания керлинга, которые им удалось найти в докладе Макларена, не имеют совершенно никакой конкретики, не имеют доказательной базы. Наверняка не нашли совсем никаких зацепок и посчитали, что логичнее эти дела закрыть, чем цепляться к парочке мелькавших в докладе фамилий, понимая, что за этим не стоит вообще ничего, и с высокой долей вероятности потом проиграть суд никому не надо, поэтому тут справедливость восторжествовала. Это не первый и не второй случай, который позволяет нам утверждать, что докладу Макларена нельзя верить безосновательно во всем».
Между тем история российского керлингиста Александра Крушельницкого, признавшегося в случайном употреблении мельдония, скорее всего, решится не в пользу россиянина. Ранее его представители предложили подписать досудебное соглашение, по которому Крушельницкого дисквалифицировали бы на два года. Однако представители Всемирной федерации керлинга отказались подписывать соглашение, сославшись на письмо от ВАДА, которое настаивает на четырехлетней дисквалификации российского спортсмена.
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