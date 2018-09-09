Доказательств вины керлингистов РФ из доклада Макларена не обнаружено 

Эксперты Всемирной федерации керлинга (WCF) не нашли доказательств вины российских спортсменов, исходя из результатов анализа доклада Ричарда Макларена, сообщает Sport24.
Доказательства вины российских керлингистов в связи с употреблением допинга не были предоставлены. Также были проанализированы данные из базы московской антидопинговой лаборатории, которые Григорий Родченков вывез в США и передал в Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Руководство WCF решило не наказывать российских спортсменов.
Ранее Дениса Черышева заподозрили в употреблении допинга.