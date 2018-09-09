Ещё
Доказательств вины керлингистов РФ из доклада Макларена не обнаружено
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доказательств вины керлингистов РФ из доклада Макларена не обнаружено 

Газета.Ru + ещё 2 53 минуты назад
Эксперты Всемирной федерации керлинга (WCF) не нашли доказательств вины российских спортсменов, исходя из результатов анализа доклада Ричарда Макларена, сообщает Sport24.
Доказательства вины российских керлингистов в связи с употреблением допинга не были предоставлены. Также были проанализированы данные из базы московской антидопинговой лаборатории, которые Григорий Родченков вывез в США и передал в Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Руководство WCF решило не наказывать российских спортсменов.
Ранее Дениса Черышева заподозрили в употреблении допинга.
Газета.Ru: последние новости
Журова считает, что завершивший карьеру Ан еще может вернуться Колобков обсудил со сноубордисткой Заварзиной планы на будущее Конькобежец Кулижников высказался о возможной смене гражданства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе ушла во время выступления Медведевой28
Белорусы поддержали сборную лозунгом против России110
«Они нам не нужны»14
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство296
Медведева и Загитова снова соревнуются в Москве6
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение