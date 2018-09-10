Ещё
Энгельсские спортсмены стали чемпионами России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Энгельсские спортсмены стали чемпионами России 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Спортсмены из Энгельса — Кира Степанова и Владислава Шевчук заняли первое место на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре. Покровчанки выиграли соревнования байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Они опередили ближайших преследовательниц на 4,18 секунды. блестящие результаты показали и другие спортсмены Саратовской области.
«Каноист из Энгельса Рамиль Алимов выиграл бронзовую медаль в соревнованиях одиночников на 200-метровке. Спотрсмены Никита Новиков и Артем Каменский на той же дистанции стали вторыми в заездах байдарок-двоек. Наш земляк Сергей Неловко выиграл бронзовую медаль чемпионата России. Сергей стал призером в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 1000 метров», — сообщают в администрации Энгельса. Стоит отметить, раньше саратовская спортсменка — Кира Степанова уже становилась чемпионом по гребле на байдарках и каноэ.
САРАТОВ24: последние новости
"Автодор" разгромил чемпионов Словении На шести улицах Ленинского района нет питьевой воды Сборная России обещает выложиться в игре с Хорватией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве139
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Судьба Медведевой в России предопределена62
Тутберидзе ушла с проката Медведевой99
«Лечила рак укусами комаров и умерла у меня на руках»43
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение