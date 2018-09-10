Энгельсские спортсмены стали чемпионами России

Спортсмены из Энгельса — Кира Степанова и Владислава Шевчук заняли первое место на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре. Покровчанки выиграли соревнования байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Они опередили ближайших преследовательниц на 4,18 секунды. блестящие результаты показали и другие спортсмены Саратовской области.