Энгельсские спортсмены стали чемпионами России 

Спортсмены из Энгельса — Кира Степанова и Владислава Шевчук заняли первое место на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре. Покровчанки выиграли соревнования байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Они опередили ближайших преследовательниц на 4,18 секунды. блестящие результаты показали и другие спортсмены Саратовской области.
«Каноист из Энгельса Рамиль Алимов выиграл бронзовую медаль в соревнованиях одиночников на 200-метровке. Спотрсмены Никита Новиков и Артем Каменский на той же дистанции стали вторыми в заездах байдарок-двоек. Наш земляк Сергей Неловко выиграл бронзовую медаль чемпионата России. Сергей стал призером в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 1000 метров», — сообщают в администрации Энгельса. Стоит отметить, раньше саратовская спортсменка — Кира Степанова уже становилась чемпионом по гребле на байдарках и каноэ.