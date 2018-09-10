Ещё
Российские кёрлингистки заняли второе место на турнире WCT в Эдмонтоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские кёрлингистки заняли второе место на турнире WCT в Эдмонтоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская команда заняла второе место на турнире World Curling Tour в Эдмонтоне. В финале россиянки уступили канадской сборной со счётом 4:6.
Помимо российской команды скипа Алины Ковалёвой на турнире выступили ещё 14 канадских команд. В состав российской сборной кроме Ковалёвой вошли Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким выиграла бронзовые медали в миксте, но затем из-за нарушения антидопинговых правил россияне были лишены награды.
Кёрлинг. World Curling Tour. Четвёртая неделя. Женский турнир HDF Insurance Shoot Out. Эднонтон (Канада). 6-9 сентября
Групповой этап
Россия — Канада (Робин Сильвернэджл) — 4:8 (0:0, 2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:2, 0:1, 0:2) Россия — Канада (Лаура Уолкер) — 8:5 (2:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 2:0) Россия — Канада (Шерри Джаст) — 6:5 (0:1, 3:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Россия — Канада (Оушен Смарт) — 7:2 (4:0, 1:0, 0:2, 2:0)
1/4 финала. Россия — Канада (Шерри Андерсон) — 5:4 (0:2, 2:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1/2 финала. Россия — Канада (Робин Сильвернэджл) — 7:5 (0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 1:0, 0:1, 3:0)
Финал. Россия — Канада (Кейси Шайдеггер) — 4:6 (1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2)
Чемпионат.com: последние новости
Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру и уехал из России Британка Кейтнесс переизбрана главой Всемирной федерации кёрлинга на третий срок Степанова — чемпионка мира в стрельбе по движущейся мишени, Степанов — второй
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве139
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Судьба Медведевой в России предопределена62
Тутберидзе ушла с проката Медведевой99
«Лечила рак укусами комаров и умерла у меня на руках»43
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение