Российские кёрлингистки заняли второе место на турнире WCT в Эдмонтоне 

Российская команда заняла второе место на турнире World Curling Tour в Эдмонтоне. В финале россиянки уступили канадской сборной со счётом 4:6.
Помимо российской команды скипа Алины Ковалёвой на турнире выступили ещё 14 канадских команд. В состав российской сборной кроме Ковалёвой вошли Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким выиграла бронзовые медали в миксте, но затем из-за нарушения антидопинговых правил россияне были лишены награды.
Кёрлинг. World Curling Tour. Четвёртая неделя. Женский турнир HDF Insurance Shoot Out. Эднонтон (Канада). 6-9 сентября
Групповой этап
Россия — Канада (Робин Сильвернэджл) — 4:8 (0:0, 2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:2, 0:1, 0:2) Россия — Канада (Лаура Уолкер) — 8:5 (2:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 2:0) Россия — Канада (Шерри Джаст) — 6:5 (0:1, 3:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Россия — Канада (Оушен Смарт) — 7:2 (4:0, 1:0, 0:2, 2:0)
1/4 финала. Россия — Канада (Шерри Андерсон) — 5:4 (0:2, 2:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1/2 финала. Россия — Канада (Робин Сильвернэджл) — 7:5 (0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:3, 1:0, 0:1, 3:0)
Финал. Россия — Канада (Кейси Шайдеггер) — 4:6 (1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2)