МОК до сих пор не сообщил каноисту Штокалову, когда он получит бронзу Олимпиады-2016

МОСКВА, 10 сентября. / ТАСС /. Российский каноист Илья Штокалов до сих пор не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) информацию о том, когда получит бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Штокалов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро занял четвертое место в заезде на 1000 метров, уступив молдавскому спортсмену Сергею Тарновскому , позднее дисквалифицированному за нарушение антидопинговых правил. Позднее результат Тарновского был аннулирован, на третье место переместился россиянин. МОК в августе принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 Штокалову и предложил тому определиться с датой и местом, где он хотел бы получить награду.

"Я тогда предложил МОК, чтобы церемония вручения медали состоялась 10 сентября в Олимпийском музее Лозанны, — сказал Штокалов. — Мне в ответ было сказано, что МОК определится с датой после того, как рассмотрит свой календарный план, сейчас я продолжаю ждать ответа. Переживаю ли я, что пауза затягивается? Не скажу, что особо нервничаю, но очень хочу, чтобы ясность в этом вопросе наступила как можно быстрее".

На чемпионате Европы 2017 года россиянин стал бронзовым призером в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 1000 м.