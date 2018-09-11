Виктор Ан решил нажиться на олимпийской квартире

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан , недавно объявивший о завершении спортивной карьеры и возвращении в Южную Корею, решил сдать в арендую подаренную ему квартиру в элитном комплексе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Собеседник».

По данным издания, объявление о сдаче жилья в аренду появилось на одном из специализированных сайтов. Речь идет о трехкомнатной квартире в ЖК «Князь Александр Невский» площадью в сто квадратных метров.

«Собеседник» отмечает, что с поиском жильцов Ану помогает агентство экс-вратаря сборной РФ Вячеслава Малафеева . Цена месяца аренды квартиры составляет 50 тысяч рублей.

В объявлении отмечается, что посетить и осмотреть жилье можно с 11 сентября. Квартира с «евроремонтом», кондиционерами во всех комнатах, гардеробной и посудомоечной машиной сдается на длительный срок.

Ранее глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что 32-летний шорт-трекист отказался работать в России в качестве тренера. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что Ан вернется в Южную Корею, и в ОКР с уважением относятся к его решению. По мнению Позднякова, дальнейшая жизнь Ана также будет связана со спортом.

Ан стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 и 18-кратным чемпионом мира в составе сборной Южной Кореи. В 2011 году он перешел в национальную команду России, в ее составе он трижды завоевал «золото» ОИ-2014, дважды — чемпионатов мира и восемь раз — чемпионатов Европы. Сообщалось, что за победу на Олимпиаде ему также подарили таунхаус в элитном поселке «Олимпийская деревня Новогорск» и двухкомнатную квартиру в Обнинске.