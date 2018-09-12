Колобков: ОКР не имеет сомнений по поводу участия российских спортсменов на ОИ-2020

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. / ТАСС /. Олимпийский комитет России (ОКР) не сомневается в том, что российские спортсмены примут участие на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал министр спорта РФ Павел Колобков

Сейчас Колобков находится на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, где принимает участие в сессии по вопросу государственно-частного партнерства (ГЧП) в спорте.

"Эту тему надо перестать поднимать. У нас нет проблем с Международным олимпийским комитетом (МОК) — после ОИ-2018 нас восстановили в правах. Да, мы получили некоторые санкции, но сейчас ОКР является полноправным членом олимпийского движения. У нас нет сомнений в том, что российские спортсмены примут участие на Олимпиаде и могут спокойно готовиться к этим соревнованиям", — сказал Колобков.