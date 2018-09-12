Паралимпийскому комитету РФ продлили дисквалификацию

МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) не стал восстанавливать членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Вопрос статуса ПКР был рассмотрен на заседании исполкома, которое прошло с 10 по 11 сентября.

Членство ПКР в международной организации было приостановлено два года назад после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

ПКР продолжает оставаться дисквалифицированным, поскольку российская сторона не выполнила два пункта дорожной карты по восстановлению своего членства: ей необходимо согласиться с выводами комиссии Макларена и добиться, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь соответствовало кодексу WADA.

Второй пункт будет обсуждаться исполкомом WADA только 20 сентября.

Российские паралимпийцы по зимним видам спорта на Играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в нейтральном статусе.