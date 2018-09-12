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Паралимпийскому комитету РФ продлили дисквалификацию
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МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России 

ТАСС + ещё 22 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) не стал восстанавливать членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает пресс-служба МПК.
Вопрос статуса ПКР был рассмотрен на заседании исполкома, которое прошло с 10 по 11 сентября.
Членство ПКР в международной организации было приостановлено два года назад после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
ПКР продолжает оставаться дисквалифицированным, поскольку российская сторона не выполнила два пункта дорожной карты по восстановлению своего членства: ей необходимо согласиться с выводами комиссии Макларена и добиться, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь соответствовало кодексу WADA.
Второй пункт будет обсуждаться исполкомом WADA только 20 сентября.
Российские паралимпийцы по зимним видам спорта на Играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в нейтральном статусе.
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