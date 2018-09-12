Скобрев: у меня берут кровь с 10 лет, и вдруг обвиняют в допинге. Что за маразм?

Двукратный призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте россиянин Иван Скобрев рассказал о своих чувствах после решения Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Играх-2014 в Сочи. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил вердикт МОК.

«Честно говоря, я не очень серьёзно воспринимал то, что происходило вокруг меня. Во-первых, мне было не так обидно за моё выступления на Олимпиаде в Сочи. Единственно, это тень на всю карьеру, мне было не понятно пожизненное отстранение от Олимпиад. Я задавал себе вопрос: почему, что не так я сделал? Но когда специально обученные люди, нанятые Олимпийским комитетом России и Союзом конькобежцев России, во всём разобрались и восстановили наши честные имена, то всё прошло, как страшный сон. Я рад, что могу сейчас поехать на Олимпиаду хоть болельщиком, хоть тренером или помощником тренера, и даже спортсменом, если решу вернуться в конькобежный спорт. Главное, что все неоправданные обвинения были сняты.

Я был пожизненно отстранён — конечно, я волновался и переживал. Я всю жизнь бегаю на коньках, у меня берут кровь с 10 лет, и сейчас мне скажут, что я употреблял допинг на Олимпиаде в Сочи! Ну что за маразм? Когда это всё стало накручиваться, появились непонятные списки, где была и моя фамилия, определённое волнение было. Но я настолько был уверен в своей правоте и в тех людях, которые со мной работали на протяжении всей моей карьеры, что я был убеждён, когда закончатся все эти политические интрижки — всё разрешится", — сказал Скборев в эфире программы «Тает Лёд».