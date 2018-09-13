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Спортсмены из Башкирии выступят на III летних юношеских олимпийских играх
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Спортсмены из Башкирии выступят на III летних юношеских олимпийских играх 

АиФ-Уфа 9 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
Три спортсмена из Башкирии примут участие в III летних юношеских олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина).
«На сегодняшний день известно, что в составе сборной команды России выступят три спортсмена из республики. В соревнованиях по плаванию, которые состоятся с 7 по 12 октября, выступят восемь российских пловцов, в том числе лидер сборной Башкирии Полина Егорова. В соревнованиях по стрельбе из лука за награды поборется уфимец Станислав Черемискин. Айгуль Гареева выступит в двух дисциплинах по велоспорту», — рассказала пресс-секретарь Министерства молодежной политики и спорта РБ Лия Губайдуллина.
В соревнованиях примут участие около 4 тысяч спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 206 стран. Медали будут разыграны в 32 видах спорта. В том числе пять новых: брейк-данс, каратэ, скалолазание, роллер-спорт и акробатика. Еще два — сквош и поло — будут представлены в качестве демонстрационных.
Игры проходят так же, как и взрослые Олимпийские, — каждые четыре года. Прошлые состоялись в 2014 году в китайском Нанкине.
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