Спортсмены из Башкирии выступят на III летних юношеских олимпийских играх

Три спортсмена из Башкирии примут участие в III летних юношеских олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«На сегодняшний день известно, что в составе сборной команды России выступят три спортсмена из республики. В соревнованиях по плаванию, которые состоятся с 7 по 12 октября, выступят восемь российских пловцов, в том числе лидер сборной Башкирии Полина Егорова . В соревнованиях по стрельбе из лука за награды поборется уфимец Станислав Черемискин. Айгуль Гареева выступит в двух дисциплинах по велоспорту», — рассказала пресс-секретарь Министерства молодежной политики и спорта РБ Лия Губайдуллина.

В соревнованиях примут участие около 4 тысяч спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 206 стран. Медали будут разыграны в 32 видах спорта. В том числе пять новых: брейк-данс, каратэ, скалолазание, роллер-спорт и акробатика. Еще два — сквош и поло — будут представлены в качестве демонстрационных.

Игры проходят так же, как и взрослые Олимпийские, — каждые четыре года. Прошлые состоялись в 2014 году в китайском Нанкине.