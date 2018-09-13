Должны четверть миллиона: новые беды паралимпийцев

У Паралимпийского комитета России требуют €257,5 тыс. в качестве возмещения расходов, возникших из-за допингового скандала. Более того, руководитель мирового паралимпизма Эндрю Парсонс отметил, что в последние шесть месяцев в ситуации с отстранением России положительных сдвигов не было.

Российский паралимпийский спорт по-прежнему остается без официального статуса. Накануне стало известно, что Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

Неутешительное для российского спорта решение было принято на заседании МПК в Мадриде.

В заявлении МПК отмечается, что российская сторона на сегодняшний день выполнила только 23 критерия восстановления из необходимых 26-ти, которые были предусмотрены специальной «дорожной картой».

Во-первых, остаются невыполненным пункт о необходимости признания выводов комиссии под руководством Ричарда Макларена

Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока еще не соответствует кодексу WADA, а это также является необходимым условием для восстановления ПКР.

Исполком, на котором руководители Всемирного антидопингового агентства обсудят работу РУСАДА, должен состоятся 20 сентября.

«Был достигнут значительный прогресс, но этап, на котором мы находимся сейчас, соответствует тому, что было шесть месяцев назад. МПК обеспокоен из-за тупика во взаимоотношениях между РУСАДА и WADA», — приводит слова Парсонса пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

Кроме того, руководитель организации рассказал об еще одной проблеме, которая мешает восстановлению российского комитета.

«Если ситуация между РУСАДА и WADA разрешится, то единственное, что будет препятствовать восстановлению ПКР — оплата текущих расходов.

Мы думали, что это будет решено в начале года, но, к сожалению, от ПКР все еще не было средств», — отметил президент МПК.

Дело в том, что ПКР обязан выплатить МПК €257,5 тыс. в качестве возмещения расходов.

Эти должны деньги покрыть затраты международной организации на дополнительные тестирования российских атлетов и деятельность рабочей группы по восстановлению ПКР.

Напомним, членство ПКР было приостановлено в 2016 году, из-за чего российские спортсмены не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе.

Тем не менее президент ПКР Владимир Лукин считает, что, несмотря на все проблемы, паралимпийский спорт в России продолжает развиваться.

«Вне зависимости от трудностей, которые испытывает сегодня наше паралимпийское движение, оно развивается.

Совсем недавно прошло несколько важных соревнований, и мы выступили неплохо. А это говорит о том, что паралимпийское движение в России является одним из лидирующих. Не по нарушениям, мы о них знаем, мы энергично развиваемся, учимся у других, сами можем поучить», — отметил глава ПКР.

На Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане спортсмены из России принимали участие не под флагом страны и выступали с названием «нейтральные паралимпийские спортсмены» (Neutral Paralympic Athletes).

До Паралимпиады были допущены только 30 спортсменов в пяти видах спорта. Тем не менее, атлетам из России удалось завоевать восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей, что позволило занять второе место в общекомандном зачете.

Лидерами соревнований стали спортсмены из США (13 — золотых, 15 — серебряных, 8 — бронзовых медалей).