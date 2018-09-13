CAS удовлетворил апелляцию WADA, увеличив дисквалификацию российского борца Болтукаева до 24 месяцев

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Болтукаев был дисквалифицирован на 10 месяца за нарушение антидопинговых правил на чемпионате Европы 2017 года, и был лишён завоёванной на турнире серебряной награды.

WADA подала апелляцию на такое решение UWW, посчитал наказание недостаточным.

Таким образом россиянин будет отстранён от соревнований до июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что британские спортсмены призвали WADA продлить дисквалификацию РУСАДА.