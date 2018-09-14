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МОК не ущемлял права российских легкоатлеток в их выборе места получения медалей ОИ-2012
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МОК не ущемлял права российских легкоатлеток в их выборе места получения медалей ОИ-2012 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не ограничивал права российских легкоатлеток Татьяны Томашовой и Екатерины Поистоговой (Завьяловой), когда предоставил им выбор места получения медалей Олимпийских игр 2012 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
Поистогова будет награждена серебряной медалью в беге на 800 м (ранее — бронза) в связи с аннулированием победы россиянки Марии Савиновой после перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2012 года. Томашова, которая в забеге на 1500 метров финишировала четвертой, теперь получит серебро в связи с аннулированием результатов турчанок Аслы Чакыр Алптекин (ранее — 1 место) и Гамзе Булут (ранее — 2 место). Спортсменки хотели получить новые награды на Олимпийских играх 2020 года в Токио, однако в этом им было отказано. Предполагалось, что это было связано с тем, что обе спортсменки в разное время были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
"Если говорить непосредственно об этих спортсменках, то их тестировали во время Игр 2012 года в Лондоне, и в период повторного тестирования (с 2015 по 2017 год). Нарушений антидопинговых правил выявлено не было, поэтому, согласно нашей политике, перераспределение медалей было одобрено исполкомом МОК", — сообщили в МОК.
"Это решение соответствует всем действующим в настоящее время правилам. Для всех спортсменов, независимо от того, какой национальный олимпийский комитет они представляют, действуют точно такие же правила, они пользуются одинаковыми правами", — подчеркнули в организации.
В МОК также пояснили, что вариант вручения легкоатлеткам медалей в 2020 году в Токио невозможен по причине того, что эта опция действует только для тех случаев, которые касаются Игр в Пхёнчхане 2018 года и последующих Олимпиад.
Томашова и Поистогова местом вручения наград выбрали Олимпийский музей в Лозанне. На выбор у них было пять вариантов проведения церемонии: в национальном олимпийском комитете, в международной федерации или во время ее соревнования, на юношеских Олимпийских играх, в штаб— квартире МОК или в Олимпийском музее и в ходе частного мероприятия.
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